МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Арбитр Всемирной торговой организации (ВТО) из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год, говорится в сообщении ВТО.

В рамках компенсации ущерба США, нанесенного Евросоюзом из-за субсидирования Airbus, американская сторона может "принять ответные меры по отношению к ЕС,… на сумму не выше в общей сложности 7,496 миллиарда долларов в год".

В свою очередь, Евросоюз готов ответить аналогичными мерами, если США введут торговые санкции в отношении ЕС в рамках дела Airbus в ВТО, говорится в заявлении еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, распространенном пресс-службой ЕК.

Европейский союз принимает к сведению решение арбитражной комиссии Всемирной торговой организации по делу Airbus и уровень возможных контрмер США в отношении ЕС, отметила Мальмстрем.

Еврокомиссия также отметила, что ВТО признала, что и ЕС, и США продолжали предоставлять определенные незаконные субсидии своим производителям самолетов.

"В параллельном деле по Boeing Евросоюзу через несколько месяцев будет также предоставлено право наложить контрмеры против США в результате продолжающегося несоблюдения правил ВТО. Предварительный список продуктов США, подлежащих рассмотрению для (наложения) контрмер, был опубликован в прошлом апреле", — добавила она.

Исходя из ее заявления, ЕС готов к поиску мирного урегулирования вопроса. "Однако если США решат наложить дозволенные ВТО контрмеры, это подтолкнет ЕС к ситуации, когда у нас не будет другого выбора, кроме как сделать то же самое", — заявила Мальмстрем.

Взаимное введение контрмер лишь нанесет ущерб бизнесу и гражданам по обе стороны Атлантики, повредит глобальной торговле и авиационной промышленности, предупредила она.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что следует дождаться реакции и действий со стороны администрации США в деле по решению о компенсации за субсидии Airbus.

"Мы подождем действий со стороны американской администрации. По правилам ВТО, мы проиграли, то есть это не произвольный вопрос, а согласно международному праву вынесенное определение, которое накладывает обременение на Airbus, нужно с прискорбием это констатировать. Посмотрим, как отреагируют американцы", — сказала Меркель.