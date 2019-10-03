МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. РЖД увеличивают инвестиционную программу на 2020-2022 годы на 120 миллиардов рублей, до 2,422 триллиона рублей, но видят все меньше источников ее финансирования, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на проект инвестпрограммы и финплана компании на ближайшие три года.

По данным издания, РЖД направили проект в Минтранс. В министерстве подтвердили, что документ поступил и направлен на согласование в причастные ведомства. Согласно проекту, объем инвестпрограммы монополии на 2020 год составит 806,3 миллиарда рублей, на 2020-2022 годы — 2,422 триллиона рублей. Отмечается, что почти 40% от этой суммы, или 961,2 миллиарда рублей будет направлено на реализацию комплексного плана модернизации инфраструктуры (13 проектов), при этом 89% программы РЖД профинансируют за счет собственных средств, остальное придется на бюджеты разных уровней и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В целом инвестпрограмма на три года выше на 120 миллиардов рублей, чем предусмотрено в базовом сценарии долгосрочной программы развития (ДПР) РЖД до 2025 года, но в 2020 году — несколько меньше заложенных там 823,6 миллиарда рублей. В модернизацию БАМа и Транссиба за три года РЖД вложат 282,8 миллиарда рублей с достижением провозной способности 158 миллионов тонн в 2022 году, в развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада — 65 миллиардов и 104,3 миллиарда рублей соответственно, 51,8 миллиарда рублей РЖД направит на обеспечение роста транзита контейнеров, 100 миллиардов — на усиление ж/д инфраструктуры в рамках создания Северного широтного хода, 56,8 миллиарда рублей — на цифровизацию.

При этом из обновленного финансового плана следует, что в следующем году динамика погрузки компании ухудшится по сравнению с параметрами ДПР: прирост год к году составит 1,8% (до 1 миллиарда 315,2 миллиона тонн) против ранее заложенных 2,3% (до 1 миллиарда 338,8 миллиона тонн). А по итогам текущего года рост погрузки составит не 1,55% (1 миллиард 309,2 миллиона тонн), как было заложено в ДПР, а в десять раз меньше — 0,15% (1 миллиард 291,6 миллиона тонн). В 2021 году прирост погрузки должен составить 2,3% (до 1 миллиарда 345,7 миллиона тонн), в 2022 году — 2,7% (до 1 миллиарда 382,1 миллиона тонн). Грузооборот, напротив, корректируется в сторону небольшого увеличения — плюс 1 миллиард тонно-километров в 2021 году, увеличится и пассажирооборот.

Чистая прибыль на 2020 год заметно увеличивается — до 51,3 миллиарда рублей против 48,6 миллиарда рублей в ДПР, что предполагает прирост на 90% к ожидаемым результатам 2019 года, следует из проекта. Однако уже в 2021 году запланировано сокращение прибыли до 28,9 миллиарда рублей (ранее план предусматривал получение 31,7 миллиарда рублей), в 2022 году последует незначительное падение (до 28,5 миллиарда рублей).

Добавляется, что EBITDA компании вырастет относительно плана в 2020 году — до 484 миллиарда рублей против 476,4 миллиарда рублей, или на 16,3% к 2019 году, а вот на 2021 год ожидания слегка скорректированы в отрицательную сторону — на 0,4 миллиарда рублей, до 499 миллиардов рублей. В 2022 году предусмотрен рост EBITDA на 11,1% к 2021 году, до 554,4 миллиарда рублей, что меньше, чем заложено в ДПР (561,6 миллиарда рублей).