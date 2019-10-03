МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. РЖД не включали в проект инвестпрограммы на ближайшие три года строительство моста на Сахалин, не закладывали средств на него и в настоящее время не планируют выпуск вечных облигаций для привлечения средств в этот проект, сообщил РИА Новости источник, близкий к РЖД.

Ранее издание РБК написало, что РЖД заложили в инвестпрограмму на 2020-2022 годы строительство моста на Сахалин и для этого компания может выпустить вечные облигации на 250 миллиардов рублей. Это, уточняло издание, следует из пояснительной записки к документу, с копией которого оно ознакомилось.

"По заданию Минэкономразвития ОАО "РЖД" проанализировало проекты из магистрального плана развития инфраструктуры. В настоящий момент компания завершает ТЭО жд-перехода на Сахалин. В проект инвестиционной программы этот инфраструктурный проект в настоящий момент не включён и средств в инвестпрограмму РЖД не заложено. В текущие планы компании также не входит выпуск займа вечных облигаций для привлечения средств на указанный проект", — сообщил источник в четверг.

Стоимость создания перехода на Сахалин ранее оценивалась в 637 миллиардов рублей. Проект включен в план развития магистральной инфраструктуры, но с оговорками. Там указано, что переход планируется при дополнительном финансовом обеспечении, подтверждении прогнозной грузовой базы и финансирования из внебюджетных источников.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок.

Представитель РЖД сообщал РИА Новости в сентябре, что параметры создания перехода на Сахалин проходят доработку. По его словам, проект линии Селихин-Ныш с переходом пролива Невельского увязан с развитием Восточного полигона, после реализации которого по БАМу и Транссибу в 2025 году возможно будет перевозить до 195 миллионов тонн угля в год в направлении портов Дальнего Востока. При таком подходе окупаемость инвестиций РЖД может быть достигнута за 26 лет эксплуатации.

По данным РЖД, до 30 миллионов тонн угля из общего объема перевозок возможно будет перевозить в направлении портов Сахалина. Порты острова станут альтернативой портам на материковой части, так как провозные способности подходов к портам материка даже после реализации всех мероприятий по их развитию будут заполнены почти до предела возможностей. При этом, отметили в компании, основными грузоотправителями прогнозируется рост потребности в портовых мощностях Дальнего Востока.