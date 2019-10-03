МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) по итогам первых девяти месяцев 2018-2019 финансового года, завершившихся 31 августа, увеличилась на 1,3%, до 9,231 миллиарда шведских крон (932,5 миллиона долларов), говорится в сообщении компании.

В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 5,58 кроны (0,56 доллара) против 5,5 кроны (0,55 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка компании при этом увеличилась на 11%, до 171,061 миллиарда крон (17,28 миллиарда долларов).

В третьем квартале текущего финансового года чистая прибыль H&M выросла на 24,5% — до 3,859 миллиарда крон (389,8 миллиона долларов). В пересчете на одну акцию прибыль H&M составила 2,33 кроны (0,23 доллара) против 1,87 кроны (0,19 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка компании выросла на 12%, до 62,572 миллиарда крон (6,321 миллиарда долларов).

Объем продаж H&M в России по итогам квартала вырос на 18% в годовом выражении — до 2,047 миллиарда крон (206,8 миллиона долларов). Количество магазинов в стране по итогам периода составило 142 штуки.

"Хорошо принятые летние коллекции и увеличение доли рынка говорят о том, что мы находимся на правильном пути с нашей работой по преобразованию, направленному на удовлетворение постоянно растущих ожиданий клиентов", — приводятся в сообщении слова генерального директора компании Карл-Юхана Перссона (Karl-Johan Persson).

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и др. Сеть магазинов компании насчитывает более 4,9 тысячи штук на 72 мировых рынках. Число сотрудников превышает 177 тысяч человек.