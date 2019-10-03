РИМ, 3 окт — ПРАЙМ. Прокуратура Милана открыла следственное дело по подозрению в том, что американская компания Netflix, занимающаяся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, уклоняется от уплаты налогов в Италии, сообщила в четверг миланская газета Corriere della Sera. Налоги или инвестиции: что выберет Минфин в погоне за Apple, Google и Facebook

Ранее судебно-следственные органы Милана уже занимались расследованием подобных дел в отношении таких работающих в интернете гигантов, как Apple, Google, Facebook и Amazon. В итоге итальянская государственная казна пополнилась на 5,6 миллиарда евро, которые были выплачены этими компаниями в виде санкций и налогов.

Однако в отличие от предыдущих расследований в случае Netflix речь идет о компании, которая не располагает в Италии ни одним филиалом, ни одним сотрудником и ни одним служебным помещением, хотя имеет 1,4 миллиона подписчиков. Поэтому, согласно нормам местного законодательства, в отношении Netflix нельзя выдвинуть обвинение в создании "стабильной организации", уклоняющейся от уплаты налогов. В этом смысле данное дело миланской прокуратуры является беспрецедентным.

Примечательно, что всего два дня назад главный прокурор Милана Франческо Греко, выступая на публичном мероприятии, призвал правительство Италии усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов и "отмыванием" денег.