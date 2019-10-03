МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ, начал прорабатывать возможные варианты ужесточения налоговой нагрузки для глобальных поставщиков цифровых услуг, таких как американские корпорации Apple, Google и Facebook. Как пишет в четверг РБК, ведомство делает это в поисках новых источников пополнения казны.

Минфин хочет изменить подходы к налоговому обложению цифровых гигантов так, чтобы корпорации делились доходами от российской аудитории с бюджетом РФ. Сейчас компании платят налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

Такое предложенное Минфином положение появилось в новом проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", который был опубликован на этой неделе.

Отмечается, что многие гиганты (маркетплейсы, соцсети, поисковики) хоть и работают по всему миру, налог на прибыль от генерации клиентской базы из разных стран платят по месту регистрации штаб-квартиры.

Из-за этого многие такие компании переносят штаб-квартиры в низконалоговые юрисдикции. В частности, издание указывает, что европейские офисы Google, Facebook и Microsoft зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет всего 12,5%. "Туда же перенес штаб-квартиру российский разработчик компьютерных игр Playriх. Транснациональные компании перевели в низконалоговые юрисдикции практически 40% прибыли, или $600 млрд, в 2015 году, причем одной только Ирландии досталось более $100 млрд, оценивало американское Национальное бюро экономических исследований", — пишет РБК.