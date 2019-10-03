МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ рассматривает вопрос о повышении минимальной розничной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.

"По нашим расчетам, будет достаточно 230 рублей. Мы будем предлагать 230 рублей, решение будет за Антоном Германовичем (Силуановым — ред.) Со следующего года, в обозримом будущем", — сказал он, отвечая на вопрос о предложениях Минфина по минимальным розничным ценам (МРЦ) на водку.

МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 388 рублей, на игристые вина — 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

Предложение рынка о повышении минимальной розничной цены на коньяк до 450 рублей чрезмерно, должно быть не более 420-430 рублей, также заявил Сазанов.

"Посчитаем; 450 рублей мне кажется многовато. Там понятно, что для качественного коньяка надо поднимать цену. Там больше, чем на инфляцию, но 450 рублей — как-то многовато. Думаю, 420-430 рублей — в этом диапазоне должно быть, не больше", — сказал он.

"Кизлярский коньячный завод" ранее в сентябре предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на коньяк почти на 16%, до 450 рублей за 0,5 литра.