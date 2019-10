МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Американская компания HP Inc сократит от 7 до 9 тысяч сотрудников в рамках плана реструктуризации, реализация которого начнется в 2019-2020 финансовом году (с 1 ноября 2019 года), говорится в сообщении компании.

Сокращение будет проходить путем увольнения сотрудников и добровольного досрочного выхода на пенсию. "Ожидается, что эти действия будут завершены в 2021-2022 финансовом году (завершится 31 октября 2022 года — ред.)", — сообщает компания. Исходя из общего количества сотрудников компании в 55 тысяч человек, сокращение составит 13-16% штата.

HP предполагает, что расходы на реструктуризацию составят около 1 миллиарда долларов, из которых 100 миллионов будут учтены в финансовом отчете за четвертый квартал 2018-2019 финансового года, который завершится 31 октября.

В то же время HP рассчитывает, что реструктуризация позволит сэкономить 1 миллиард долларов к концу 2021-2022 финансового года.

Согласно прогнозу компании на 2019-2020 год, разводненная прибыль на акцию составит 1,98-2,1 доллара, а свободный денежный поток — минимум 3 миллиарда долларов.

HP Inc — американская IT-компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о разделении на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.