МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Защита заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова опровергает информацию о том, что ему предлагали заключить сделку со следствием, заявил РИА Новости в пятницу его адвокат Андрей Гривцов.

Соответствующие данные ранее опубликовал Telegram-канал Mash. По его сведениям, в обмен на сделку топ-менеджеру обещали выпустить из СИЗО под домашний арест.

"Мне об этом ничего не известно, позиция Александрова была и есть неизменной, она озвучивалась в открытом судебном заседании. Ни о каком признании вины с его стороны речи быть не может, потому что там нет никаких преступлений, ни к чему подобному он не причастен", — сказал собеседник агентства.

В среду Басманный суд заключил Александрова под стражу как минимум до 30 ноября. Он обвиняется в хищении 250 миллионов рублей: якобы он привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг "Аэрофлоту", при этом всю работу делали штатные юристы.