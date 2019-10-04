МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Темпы роста ипотеки в России сохранятся в будущем на уровне 20% в год, но важно, чтобы строительство нового жилья также росло, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Темпы роста ипотеки сейчас, если учитывать секьюритизации кредитов, которые происходят, составляют около 21% год к году, примерно на 20% мы считаем, что эти темпы роста и сохранятся в будущем", — сказала она, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"При этом, конечно, важно, чтобы строительство нового жилья также росло, иначе весь этот рост ипотеки выльется в рост цен", — подчеркнула первый зампред ЦБ.

С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов. Схема подразумевает, что средства граждан будут зачисляться на специальные счета в банках и храниться там до окончания строительства объекта. Сами же застройщики будут строить на банковские кредиты (так называемое проектное финансирование), а получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир.

Юдаева также сообщила, что ЦБ РФ наблюдает 7-процентный рост цен на первичном рынке жилья и считает, что за этой ситуацией нужно следить.

"Важно, чтобы строительство нового жилья росло, иначе весь этот рост ипотеки выльется в рост цен. В этом году мы уже наблюдаем 7-процентный рост на первичном рынке, за этой ситуацией нужно следить", — сказала она.

По данным Банка России, за январь-июль 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 9,5% и по состоянию на 1 августа составил 7,2 триллиона рублей. Мониторинг заявленных ипотечных процентных ставок за январь-август 2019 года показал в основном их снижение в августе по сравнению с январем в диапазоне 0,2–2 процентного пункта.