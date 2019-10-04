МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает единую цифровую среду для производства узлов авиационного двигателя ПД-14, что позволит ускорить процесс его сборки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

Двигателем ПД-14 будет оснащаться перспективный авиалайнер МС-21. Цифровизация позволит повысить эффективность при производстве ПД-14 более чем на 15%.

"Основным элементом цифрового пространства станет система планирования и учета производственных операций с применением штрихкодирования сопроводительных документов деталей и сборочных единиц ПД-14. Система позволит оптимизировать сроки создания продукта, сократить потери от брака, ускорить производственно-коммерческий цикл. Проект будет реализован на базе 20 цехов уфимского ПАО "ОДК-УМПО", участвующих в производстве ПД-14", — говорится в сообщении.

Как заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, "Цифровая фабрика" обеспечит качественное планирование ресурсов, позволит получать актуальную и оперативную информацию о ходе выполнения производственной программы ПД-14 и повысить эффективность контроля качества продукции. "В дальнейшем созданные в рамках проекта разработки планируется внедрить во всех производственных подразделениях ОДК-УМПО, а также на других предприятиях ОДК", — сказал Евтушенко.

Участие в финансировании проекта принимает Фонд развития промышленности в рамках программы "Цифровизация промышленности". Реализацию проекта планируется завершить до конца 2021 года.

Двигатель ПД-14 создан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21 с применением новейших технологий и материалов. В 2018 году на двигатель ПД-14 был выдан сертификат типа Росавиации. ОДК-УМПО производит более 30% деталей и узлов в составе ПД-14.