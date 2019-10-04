МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. АНО "Российская система качества" и ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр" подали заявки на получение аккредитации в качестве органов сертификации органической продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росаккредитации.

Участники рынка органической продукции не так давно высказывали РИА Новости опасения по поводу отсутствия в РФ органов сертификации органической продукции: в частности, временно приостановлена аккредитация единственного сертификатора – компании "Органик эксперт". По мнению представителей отрасли, если после вступления в силу с 1 января 2020 года закона об органическом производстве ситуация не изменится, места на полках в ритейле, предназначенные для органик-продуктов, будут занимать только зарубежные производители.

"В связи с выявлением по результатам прохождения процедуры подтверждения компетентности несоответствий критериям аккредитации действие аккредитации ООО "Органик эксперт" приостановлено. На рассмотрении в службе также находятся два заявления на расширение области аккредитации на вышеуказанный стандарт (ГОСТ Р 33980-2016 — ред.) от АНО "Российская система качества" и ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Аккредитация осуществляется на основании принципа добровольности, законом об органической продукции количество органов по сертификации не ограничено и не регулируется, пояснили в пресс-службе. "Таким образом, количество органов по сертификации, которые могут быть аккредитованы на предоставление услуг в данной сфере, зависит от количества поданных заявок и их соответствия критериям аккредитации и стандарту (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 — ред.)", — уточнили в ведомстве.

Участники отрасли также выражали обеспокоенность по поводу того, что рабочая группа, созданная для разработки методики аккредитации, еще не начала действовать. В пресс-службе пояснили, что одной из задач группы является методологическое сопровождение реализации программы аккредитации с учетом анализа результатов оценок заявителей, и "деятельность рабочей группы будет начата после накопления достаточного опыта аккредитации заявителей в данной сфере".