МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Метрополитен Гонконга, где уже несколько месяцев продолжаются акции протеста, в субботу останется закрытым, за исключением аэроэкспрессов, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

В пятницу метро приостановило работу на фоне протестов в специальном административном районе. Это решение было принято из соображений безопасности, учитывая ущерб, нанесенный большому количеству станций и поездов.

В субботу метро останется закрытым. Будут работать только аэроэкспрессы.

В Гонконге в пятницу начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

Протесты вскоре переросли в столкновения с полицией. Протестующие блокировали дороги и устраивали поджоги. На станции "Ша Тин" неизвестные бросили в поезд метро коктейль "Молотова", и его крыша загорелась. Полиция применила слезоточивый газ в нескольких районах.