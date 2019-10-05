МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" вышел на ходовые испытания, сообщила в субботу пресс-служба ФГУП "Росморпорт".

"Пятого октября 2019 года ледокол "Виктор Черномырдин", строящийся по заказу ФГУП "Росморпорт", вышел на заводские ходовые испытания, совмещенные с государственными. В течение 15-20 суток сдаточная команда АО "Адмиралтейские верфи", экипаж, госкомиссия и представители заказчика проверят работу всех систем и механизмов судна, включая главную энергетическую установку, системы навигации и связи, радиолокационные станции, а также пропульсивную систему судна", — говорится в сообщении.

"Виктор Черномырдин" построен по классу автоматизации Aut1, когда судном может управлять всего один человек — капитан при отсутствии обслуживающего персонала в машинном отделении. Ледокол оснащен двумя вертолетными площадками, ангаром и комплексом хранения вертолетного топлива и заправки вертолетов. Вертолет, обеспечивающий испытания, совершит дневные и ночные взлеты и посадки, будут проверены радиомаяк и радиосвязь судна с вертолетом.

"В соответствии с условиями госконтракта ледовые испытания в Арктических морях судно пройдет уже после передачи ФГУП "Росморпорт", поскольку ледовое поле необходимой толщины и прочности установится только в марте-апреле 2020 года", — добавляет пресс-служба.

Двадцать седьмого ноября 2018 года на строящемся на тот момент ледоколе "Викторе Черномырдин" произошел пожар. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. В результате пожара один человек получил ожоги. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в декабре 2018 года говорил журналистам, что спуск на воду ледокола "Виктор Черномырдин" может сдвинуться после пожара на срок до трех месяцев из-за необходимости замены пострадавшего оборудования, но сдача в эксплуатацию, как и планировалось, произойдет в 2019 году. ОСК оценивала ущерб в 150 миллионов рублей. Росморпорт в июле говорил, что не ведется работа по удорожанию ледокола из-за длинных сроков строительства, она останется на уровне 7,94 миллиарда рублей. Представители предприятия уточняли, что ОСК подтвердила срок сдачи судна в декабре.

"Виктор Черномырдин" — один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж — 38 человек. Автономность — 61 сутки.

Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике. Ледокол может выполнять функции пожарного судна.