МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Главной проблемой в случае утверждения правил передвижения на самокатах и гироскутерах станет вопрос об их администрировании и правоприменении, иначе эти нормы останутся лишь рекомендациями, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин сообщил в эфире "Коммерсант FM", что Минтранс и ГИБДД готовят поправки в правила дорожного движения: там может появиться новый термин — "средства индивидуальной мобильности". Пользователей электросамокатов, моноколес и гироскутеров обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 километров в час. Райдеры смогут появиться и на проезжей части, но исключительно в правом ряду. Документ находится на согласовании в ГИБДД, отмечали в Минтрансе.

"Проблемы, которые я вижу — это администрирование тех регламентных норм в отношении этих новых видов транспортных средств. Если будут требования включены в правила пользования этими техническими средствами, то вполне логично, что должна быть предусмотрена административная ответственность за нарушение этих правил, которую уже мы, законодатели, должны будем внести в Кодекс административных нарушений. Встаёт вопрос об администрировании и правоприменении. А кто будет администрировать эти нарушения? Я, честно говоря, даже не вижу таковой возможности", — сказал Лысаков РИА Новости.

Он пояснил, что инспекторов патрульно-дорожной службы, которые могли бы фиксировать такие нарушения, становится все меньше, а если и удастся зафиксировать нарушение камерой, то встаёт вопрос, кому высылать письмо о штрафе, так как камера не фиксирует лица, а сами средства не имеют признаков идентификации.

"Если ответственности не будет, то эти правила просто останутся рекомендациями. А если мы предусмотрим административную ответственность, то кто будет заниматься правоприменением, вот этой последней стадией, которая и дисциплинирует и является гарантией выполнения, я ее, честно говоря, в реализации вижу очень призрачно", — сказал парламентарий.