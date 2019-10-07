МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российские авиакомпании просят кабмин выделить из бюджета 8-9 млрд рублей в рамках демпфера для сдерживания цен на авиабилеты. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, помимо этого перевозчики просят о единовременной выплате в размере 23 млрд рублей.

Собеседники издания рассказали о том, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила на имя вице-премьера Максима Акимова главы Минтранса Евгения Дитриха письмо, в котором предложила правительству РФ несколько сценариев, которые могут помочь стабилизировать финансовое состояние авиаперевозчиков и не допустить резкого роста цен билетов.

Издание отмечает, что авиаотрасль по результатам текущего года может получить рекордный убыток. За первые шесть месяцев 2019 года он уже составил почти 52 млрд рублей.

"Перевозчики просят снизить планку демпфера с 48,3 тысячи рублей до 40 тысяч рублей за тонну — установить ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо",- рассказал собеседник, знакомый с текстом письма.

Минтранс страны поддержал предложения авиаперевозчиков. "Это позволит задействовать демпфирующий механизм для предотвращения роста расходов авиакомпаний, связанных с подорожанием топлива",- комментирует пресс-служба министерства.

Помимо этого в письме авиаперевозчикти предлагают альтернативный вариант господдержки отрасли, о котором говорили в декабре прошлого года. Это увеличение коэффициента суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. Тогда возмещение компаниям вырастет с нынешних 3024 рублей до 7 тысяч рублей с каждой тонны топлива.