МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Совет потребителей по вопросам деятельности РЖД просит отложить намеченный на 2021 год переход всей железнодорожной отрасли на кассетные подшипники, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания совета.

Согласно утвержденному экспертному заключению совета, переоборудование тележек типовых конструкций, где сегодня используются подшипники роликового типа, обойдется в 200-300 миллиардов рублей, а господдержка не предусматривается. При этом оценка экономической эффективности этих инвестиций отсутствует, статистика отказов, на которую ссылаются ведомства, нерелевантна (так как кассетные не отслужили еще нужный срок на дороге, а в случае роликовых непонятно, какие отказы произошли из-за конструкционных дефектов, а какие — из-за плохого ремонта), пишет издание.

По мнению потребителей, есть риск дефицита вагонов из-за нехватки производственных мощностей — сегодня выпускается 385 тысяч кассетных подшипников в год, а потребуется 1,3 миллиона. К тому же налицо дефицит сервиса: в отличие от роликовых подшипников, которые можно заменить на любом вагоноремонтном предприятии (150 единиц), кассетные направляются только на заводы-изготовители (3 шт.). Также в заключении отмечаются санкционные риски, связанные с тем, что кассетные подшипники производятся по иностранным технологиям, не полностью локализованным в РФ, а более 20% парка на сети принадлежит компаниям под санкциями.

В документе предлагается провести оценку экономического эффекта перевода типовых тележек на кассетные подшипники, объективно проанализировать отказы. Если расчет покажет наличие экономической эффективности, пишут потребители, то директивный перевод не потребуется — у владельцев вагонов будет рыночный стимул, а если основные экономические эффекты будут формироваться у РЖД, то монополия может поделиться ими с грузовладельцами через скидки. В целом совет потребителей предлагает отложить обязательный переход.

В РЖД от комментариев газете отказались. В Минтрансе ответили, что поддерживают перевод с 1 января 2021 года, отметив, что с ведомством солидарны Минпромторг, ОАО РЖД, вагоноремонтные и вагоностроительные предприятия, производители колес и операторы, владеющие третью парка.