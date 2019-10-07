МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает снизить планку демпфера на авиакеросин в 2019 году с 48,3 тысячи до 40 тысяч рублей за тонну для предотвращения роста расходов авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на источники на авиарынке сообщила, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минтранса РФ Евгению Дитриху предложения выделить российским авиакомпаниям более 30 миллиардов рублей из бюджета, чтобы не допустить резкого подорожания билетов. Собеседник издания, знакомый с текстом документа, рассказал, что перевозчики просят снизить планку демпфера с 48,3 тысячи до 40 тысяч рублей за тонну — установить ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо.

"Министерство также предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение условного значения средней оптовой цены реализации авиационного керосина в 2019 году с 48,3 тысячи до 40 тысяч рублей за тонну", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что это позволит задействовать демпфирующий механизм для предотвращения роста расходов авиакомпаний, связанных с ростом стоимости авиатоплива.

"Минтранс поддерживает позицию о необходимости единовременной поддержки авиационной отрасли и возмещения авиакомпаниям части затрат за 2018 год, связанных с ростом стоимости авиатоплива в российских аэропортах", — добавили в пресс-службе.