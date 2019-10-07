МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. РЖД планируют запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в 2026 году, сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.

В понедельник в Совете Федерации проходит заседание временной комиссии СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры.

"Сегодня по единой позиции с Минтрансом России мы рассматриваем это как общий проект: ВСМ Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, состоящий из двух участков. Москва — Нижний Новгород, к строительству которого мы готовы приступить уже сейчас, и в магистральном плане сроки запуска этой линии 2024 год. Санкт-Петербург — Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии 2026 год", — сообщил Катцын в понедельник, выступая на заседании в Совете Федерации.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.

Однако в текущем году президент России Владимир Путин, руководствуясь соображениями целесообразности, одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом.

Вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что ориентировочная стоимость ВСМ в Петербург оценивается в 1,5 триллиона рублей и трасса может пройти через Великий Новгород. Проектирование ВСМ Москва — Санкт-Петербург может занять три года, а строительство — до пяти лет, говорил журналистам замминистра транспорта РФ Владимир Токарев.