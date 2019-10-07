МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Беспилотные такси в России появятся, но возможные сроки в этом вопросе зависят от готовности технологий, беспилотным системам необходимо сперва собрать данные и научиться работать с ними, заявил журналистам генеральный директор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли компания полный или частичный переход на беспилотные автомобили в сервисе такси, он сказал: "Для нас, безусловно, это одна из опций. Но для этого еще надо много поработать".

"Рано или поздно мы все к этому придем. Транспорт беспилотный, по-моему, это уже для всех стало очевидно. Сейчас единственный вопрос, который остался — это когда? То, что будет — точно будет", — сказал Шулейко в кулуарах презентации исследования "Такси в крупнейших городах мира: особенности работы и роль в транспортных системах".

По его словам, сроки появления беспилотных такси зависят, помимо внедрения регулирования, также и от технологической готовности.

"Ну, инженерам нужно попрограммировать немножко, я слышал. Второе, надо обучить технологию, для этого надо просто накатывать километры. При этом нам на самом деле с вами повезло, мы живем в городе и стране, где есть все многообразие погодных условий: у нас есть классная солнечная погода, как в Аризоне, … у нас может идти ливневый дождь, у нас бывает ледяной дождь, уникальная в целом для мира погода, а может быть и снег, туман и гололед одновременно. Нужно время, нужно максимальное количество машин на дороге, чтобы они набирали данные и обучались", — добавил гендиректор "Яндекс.Такси".