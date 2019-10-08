МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Международная ассоциация аэропортов (МАА) раскритиковала законопроект Минтранса об установлении приаэродромных территорий (ПАТ), пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ассоциации министру транспорта РФ Евгению Дитриху.

По информации издания, МАА просит скорректировать документ. В частности, ассоциация выступает против пятилетней отсрочки на установление седьмой подзоны ПАТ и предлагает снять требование по компенсации владельцам недвижимости.

Законопроект направлен на урегулирование проблем, возникших в связи с исполнением закона, принятого в 2017 году, по которому ПАТ решено было разделить на семь подзон. Предполагается, что строительство в них будет регламентироваться в зависимости от близости к аэропорту. Самая большая подзона — седьмая, где действуют ограничения по уровню шума от самолетов и в которой можно строить жилье по согласованию с Роспотребнадзором и местными властями. Однако на данный момент границы седьмой подзоны у большего числа аэропортов не определены.

Согласно проекту, Минтранс предлагает перенести установление этой границы на пять лет. "Предлагаемая законопроектом отсрочка не решает конфликт, консервирует патовую ситуацию еще на пять лет", — отмечает МАА в своем обращении.

Кроме того, в письме аэропорты просят снять требование по выплате компенсации владельцам недвижимости, которая окажется в границах ПАТ. "ПАТ устанавливается в публичных интересах (безопасность полетов, исключение негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду). Оператор не является ни причинителем вреда, ни выгодоприобретателем установленных на ПАТ ограничений", — пишет МАА.

Ассоциация также против подхода Минтранса, согласно которому нужно рассчитывать размеры седьмой подзоны исходя из эквивалентного (среднего за сутки) уровня шума (в настоящий момент уровень шума определяется исходя из максимальных значений). По расчетам специалистов, граница седьмой подзоны исходя из эквивалентного уровня шума может быть больше, чем определенная по максимальному уровню, подчеркнул исполнительный директор МАА Сергей Никотин.

Уровень допустимого шумового загрязнения определяется по своду правил защиты от шума, разработанных НИИ строительной физики РААСН. Эти нормы и будут применяться, если положения о нормировании авиационного шума будут исключены из законопроекта, пояснила адвокат Наталья Тарасова.

В Минтрансе не ответили на запрос издания. В Росавиации не комментируют письмо. В крупнейших московских аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово" поддержали позицию ассоциации. В "Шереметьево", в частности, предлагают ввести специальный режим согласования строительства в пределах 30-километровой зоны до установления седьмой подзоны ПАТ. Представители "Внуково" не прокомментировали ситуацию, однако, по данным газеты, гендиректор аэропорта Дмитрий Сапрыкин отправлял в Минтранс письмо с аналогичной позицией. Девелоперы также считают, что законопроект требует доработки.