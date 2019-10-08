МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Производство крафтового пива может прекратиться на территории РФ. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщает телеканал RT.

Как отметили в ведомстве, в 2021 году вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности спиртного.

Новый документ станет обязателен к исполнению на территории России: он не предусматривает производство крафтового пива.

С 2021 года, согласно нормам ЕАЭС, пивом будут считаться только напитки, которые содержат в своем составе 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Российские ГОСТы в настоящее время предусматривают только три вида пива — светлого, темного и пшеничного. Единого стандарта крафтового пива в стране нет.

"На данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета", — сообщили телеканалу в Роскачестве и добавили, что из-за отсутствия нормативных документов часть сортов крафтового пива могут быть отнесены к контрафактной продукции.

Напомним, что крафтовое пиво является напитком, который производится частными небольшими пивоварнями по собственным разработанным рецептам.