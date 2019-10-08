МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 января, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Фигурантов этого уголовного дела, одного из самых громких за последние годы, обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". Сами бизнесмены себя виновными не признают.

"Удовлетворить ходатайство следствия", — огласила решение судья Наталия Дударь, отклонив предложенные защитой обоих иностранцев залоги по 5 миллионов рублей.

В ходе заседания Калви подтвердил свою позицию, что хищений не было, а деньги банка были полностью использованы для погашения его долгов.

"Я еще раз подтверждаю, что ни я, ни коллеги из Baring Vostok не получили от этих 2,5 миллиардов и никакой выгоды, кроме того, что банк не потерял 5 миллиардов, которые были под залогом", — заявил американец.

По его словам, экспертизы указывают, что "компания, чьи акции передали, прибыльная и растет". СК РФ, напротив, заявляет, что "Восточный" по наущению топ-менеджеров Baring Vostok приобрел пакет акций International Financial Technology Group за 2,5 миллиарда рублей, тогда как реальная его стоимость, по мнению следствия, лишь 600 тысяч.

"Текущий устав компании дает ей право на владение ключевыми дочерними компаниями. Следовательно, банк не понес ущерб, а получил даже прибыль в 2 миллиарда, а если хищения нет, то какое может быть преступление", — доказывал Калви.

По словам следователя, расследование завершится к Новому году, до этого времени нужно будет формально объявить об окончании следственных действий и дать фигурантам ознакомиться с собранными материалами.

Помимо американца и француза, по делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.