МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Поставки коммерческих самолетов американского концерна Boeing Co. по итогам девяти месяцев 2019 финансового года сократились на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 302 единиц, говорится в релизе компании.

Из сообщения следует, что, в частности, снизились поставки модели Boeing 737, до 118 с 407. Поставки Boeing 777 уменьшились до 34 с 37, а Boeing 787 — увеличились до 113 единиц со 106, модели самолета Boeing 767 — до 32 с 13.

По итогам третьего квартала Boeing поставил 63 коммерческих самолета, что на 66,8% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Поставки модели Boeing 737 снизились до 5 единиц со 138, Boeing 787 — увеличились до 35 самолётов с 34, а Boeing 777 — не изменились, оставшись на уровне в 12 единиц, как и годом ранее.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.