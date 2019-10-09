МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Группа "Дело" получила одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ на покупку принадлежащих РЖД 50% плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.

Аукцион по продаже пакета РЖД со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года. Организатором выступает "ВТБ Капитал". Заявки принимаются с 8 августа по 15 ноября. Участником аукциона может стать компания, соответствующая ряду требований. Претендент с подачей заявки также должен внести задаток в размере 3,616 миллиарда рублей.

"Восьмого октября 2019 года Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство Группы компаний "Дело" в связи с приобретением 50% плюс две акций ПАО "Трансконтейнер"", — говорится в сообщении.

Вместе с согласием выдано предписание в адрес группы компаний "Дело" и "Трансконтейнера", которое соответствует сложившейся практике по защите конкуренции в транспортной отрасли, добавляется в сообщении.

Об интересе к пакету РЖД в "Трансконтейнере" ранее заявляли ряд компаний, в том числе "Первая грузовая компания" бизнесмена Владимира Лисина, компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым и уже владеющая 24,5% оператора, и группа "Дело". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает участие в аукционе РЖД по продаже 50% "Трансконтейнера", окончательное решение не принято, сообщил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях Восточного экономического форума.

Помимо РЖД и "Енисей Капитала" крупным акционером "Трансконтейнера" является ВТБ с долей 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.