МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Евразийская экономическая коллегия (ЕАК) направила в правительство РФ предложение внести в законодательство Таможенного союза нормы по содержанию вредных веществ в растительных маслах, пишет РБК со ссылкой на документ.

Отмечается, что в документе ЕАК предлагает снизить максимальный допустимый уровень содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах. Эти эфиры несут риск для здоровья человека и могут провоцировать развитие раковых заболеваний, сообщили эксперты.

По данным РБК, вопрос о разработке проекта изменений прорабатывается ЕЭК вместе с членами ЕАЭС: это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Министерство экономики России и ЕЭК определяют, кто будет разрабатывать эти изменения: комиссия либо правительство нашей страны.

Нововведения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел. В их числе — пальмовое, объемы ввоза которого в Россиию растут с каждым годом.

Ввезенное на территорию РФ пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, использующиеся в пищевой промышленности.

По мнению опрошенных изданием специалистов, введение такого рода ограничений относительно ввоза растительных масел в РФ может вызвать коллапс на внутреннем рынке. Специалисты считают, что для плавного ввода новых ограничений нужен переходный период от шести до восьми лет.