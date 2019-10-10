МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Законопроект Минтранса по передаче навигационной информации от пассажирских автобусов и грузового транспорта в систему "Платон" не нашел поддержки у транспортных компаний — бизнес, в частности, обеспокоен потенциальными расходами, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий отзыв Объединения автопассажирских перевозчиков (ОАП) и ряд источников.

Минтранс разрабатывает поправки к закону "О навигационной деятельности" в исполнение постановлений кабмина об утверждении плана по устранению административных барьеров при реализации "дорожных карт" "Маринет" и "Автонет". Как отмечает ОАП в письме соруководителю рабочей группы НТИ "Автонет" Александру Гурко, новая версия законопроекта Минтранса о подключении пассажирского и грузового транспорта к системе "Платон" нуждается в детальной проработке и оценке регулирующего воздействия. Из проекта неясно, смогут ли перевозчики использовать существующее оборудование — систему ЭРА-ГЛОНАСС, отмечают в ОАП.

Перевозчики полагают, что подключение к системам и идентификация в них будут платными, что повлечет за собой дополнительную финансовую нагрузку. Сейчас оборудование системы ЭРА-ГЛОНАСС без учета монтажа может стоить 24-26 тысяч рублей, на новые автомобили оно устанавливается на конвейере, пояснил технический директор "СпейсТим" Михаил Постников. У грузовых компаний установлена система "Платон", они имеют возможность передавать информацию, но "непонятно, будет ли она подходить под новые правила", отмечает собеседник издания в одной из компаний в сфере грузоперевозок.

На заседании рабочей группы НТИ "Маринет" (включает представителей Объединенной судостроительной корпорации, группы Fesco и других) 8 октября ни один из ее членов не поддержал новую версию проекта, сообщил изданию участник заседания и подтвердил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков. По его словам, документ будет направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития без одобрения рабочей группы. Представитель НТИ "Автонет" отказался от комментариев.

В Минтрансе сообщили, что документ согласован с Минпромторгом, МЭР, Минфином, Минобороны, ФСБ, Росгидрометом, а замечания поступили от Минкомсвязи.

Большинство компаний уже оснастили транспорт аппаратурой спутниковой навигации, отмечают в пресс-службе АО ГЛОНАСС. Реализация законопроекта потребует развития функционала "Платона", а на это потребуются средства не только из бюджета, но и от перевозчиков. Кроме того, обязанность предоставления данных можно ввести только в отношении ГИС, которой "Платон" не является, добавили в компании.

В свою очередь в операторе системы "Платон" — "РТ-Инвест Транспортные системы" – отметили, что компания накопила почти четырехлетний опыт по приему, обработке и хранению данных, а вся инфраструктура принадлежит государству. Если на уровне правительства будет принято решение о ее использовании, то "начнется обсуждение технических аспектов для реализации поставленной задачи".