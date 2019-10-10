МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк "Россия", входящий в топ-20 в РФ, увеличил сумму своего иска к авиакомпании "Ютэйр" в арбитражном суде Москвы с более 155 миллионов рублей до более 333 миллионов рублей, следует из опубликованного в четверг определения суда.

Суд принял уточненные исковые требования к рассмотрению. В судебном акте уточняется, что в сумме иска около 304 миллионов рублей приходится на просроченные проценты, еще около 30 миллионов рублей – на неустойку. Рассмотрение дела продолжится 21 ноября.

Истец и еще 10 банков в 2015 году выдали авиакомпании, испытывавшей серьезные финансовые трудности, два синдицированных кредита на общую сумму 38,6 миллиарда рублей. В своем иске "Россия" требует выплатить ее часть просроченных процентов по одному из кредитов. На предыдущем заседании в сентябре представитель "Ютэйра" говорил, что в настоящее время с кредиторами ведутся переговоры о реструктуризации задолженности и до конца этого года или в начале следующего года она может быть завершена.

Как заявлял представитель "Ютэйра", участники синдиката ранее голосованием решили не добиваться досрочного погашения обоих синдкредитов и не проводить безакцептное списание со счетов авиакомпании средств в размере невыплаченных процентов (около 1 миллиарда рублей).

По мнению ответчика, отдельные кредиторы могут заявлять свои требования только через агента синдкредита — Сбербанк. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов 4 сентября в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что банк продолжает переговоры об урегулировании ситуации с долгами "Ютэйра" и планирует достигнуть договоренностей до конца года.

"Ютэйр" — четвертая по величине авиакомпания в России, в 2018 году перевезла 7,9 миллиона пассажиров. В 2019 году "Ютэйр" планирует перевезти 8,9 миллиона пассажиров, нарастив пассажиропоток на 12%. Ранее МТС-банк, также один из участников синдиката, потребовал в суде взыскать с перевозчика более 7,2 миллиона рублей просроченных процентов за пользование кредитом по договору от 19 ноября 2015 года. Позже с аналогичным иском на 1,4 миллиона рублей обратился Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности (НИКО-Банк).