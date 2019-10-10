МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Воронеж) вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность решения налогового органа, обязавшего ООО "Рошен", российское подразделение корпорации Roshen, доплатить в бюджет около 63 миллионов рублей налогов и штрафов.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд в четверг отклонил апелляцию "дочки" принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко кондитерского гиганта на принятое в апреле решение арбитражного суда Липецкой области, после чего оно вступило в законную силу.

"Дочка" Roshen требовала в суде признать недействительным решение управления ФНС по Липецкой области от 6 августа 2015 года. Этим решением налоговики по итогам проверки уплаты налогов за 2011-2012 годы доначислили компании более 37 миллионов рублей НДС, около 12 миллионов рублей налога на прибыль, а также соответствующие пени.

Претензии ФНС относительно НДС были связаны с тем, что компания, по мнению налоговиков, неправомерно применила налоговый вычет по сделкам с тремя автотранспортными компаниями. Как установила проверка, контрагенты ООО "Рошен" фактически перевозку грузов не осуществляли, не имели трудовых и материальных ресурсов, транспортных средств, налоговую и бухгалтерскую отчетность представляли с нулевыми показателями.

В материалах дела говорится, что "документы об оказании… услуг для ООО "Рошен" были составлены формально, для создания видимости участия в организации перевозок". Основанием же для доначисления налога на прибыль послужили выводы о том, что компания при определении налоговой базы не учитывала стоимость реализации возвратных отходов — так называемой возвратной карамельной массы.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Корпорация решила остановить свою Липецкую кондитерскую фабрику c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Активы, оставшиеся в Липецке, Roshen оценивал в 200 миллионов долларов. Суд в РФ в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей.