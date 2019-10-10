МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил арест до 13 января фигурантам дела Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Юнона Царева.

"Суд продлил меру пресечения обвиняемым до 13 января", — сказала Царева.

По делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" в СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Впоследствии Кордичев, признавший вину и давший показания на других фигурантов дела, Калви и Дельпаль были переведены под домашний арест.

На этой неделе Басманный суд Москвы продлил домашний арест до 13 января Калви, Дельпалю и Кордичеву, а также содержание под стражей Владимирову.

Следствие полагает, что Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.