МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Совет директоров АО "Почта России" на заседании в среду назначил Николая Подгузова генеральным директором общества еще на пять лет, следует из материалов компании.

"Назначить генеральным директором АО "Почта России" Николая Подгузова сроком на 5 лет… Поручить председателю совета директоров АО "Почта России" Максиму Акимову подписать трудовой договор с генеральным директором АО "Почта России" Николаем Подгузовым, датой начала его действия с 1 октября 2019 года", — говорится в материалах.

Подгузов с июля 2017 года являлся гендиректором ФГУП "Почта России".

АО "Почта России" стало правопреемником одноименного ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ. В конце сентября правительство утвердило устав нового АО с капиталом в 15,8 миллиарда рублей. Совет директоров АО возглавил вице-премьер Максим Акимов.