МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Бразильская авиастроительная компания Embraer SA с 6 по 20 января отправит в принудительный отпуск почти 15 тысяч сотрудников в рамках подготовки к завершению сделки с американской компанией Boeing, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение компании.

При этом отмечается, что во время вынужденного отпуска сотрудники будут получать зарплату, как обычно. "Целью принудительного отпуска является осуществление внутренней сегрегации бизнеса коммерческой авиации", — цитирует агентство заявление Embraer.

Embraer рассчитывает закрыть сделку с Boeing в начале 2020 года, при этом ранее компания ожидала ее завершения к концу 2019 года. В то же время агентство отмечает низкую вероятность того, что сделка получит одобрение регулирующих органов к 20 января, так как европейские регуляторы установили крайний срок принятия своего решения по сделке 20 февраля. Компания заявила, что сотрудники вернутся к своим обычным функциям в Embraer без привлечения Boeing, пока сделка не будет одобрена.

В начала октября Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что проведет углубленное исследование предполагаемого создания двух совместных предприятий (СП) компаниями Boeing и Embraer. ЕК обеспокоена, что сделка может снизить конкуренцию в области производства самолетов для коммерческой эксплуатации.

Boeing и Embraer намерены создать СП, включающее производство коммерческих самолетов и сервисные службы Embraer, в котором Boeing купит долю в 80% за 4,2 миллиарда долларов, а Embraer будет владеть оставшимися 20%. Об условиях партнерства компании договорились в декабре прошлого года. Кроме того, компании договорились о создании другого СП для продвижения и вывода на новые рынки самолета средней дальности Embraer KC-390. В этом СП Embraer будет владеть 51% акций, а Boeing — 49%.