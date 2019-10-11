МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила "Первой грузовой компании" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) приобрести контрольный пакет акций железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", но выдала предписание, сообщила пресс-служба регулятора.

"ФАС России удовлетворила ходатайства ОАО "ПГК" и ООО "Дело-Центр" на приобретение контрольного пакета акций ПАО "Трансконтейнер" с предписаниями по обеспечению недискриминационного доступа к терминалам, платформам и контейнерам перевозчика", — сообщили в ФАС. Ранее служба одобрила аналогичное ходатайство компании "Енисей капитал" и выдала аналогичное предписание.

"При поступлении заявок от других претендентов ФАС России оперативно рассмотрит их в целях обеспечения реальной конкуренции за акции ПАО "Трансконтейнер" на аукционе, проводимом ОАО "РЖД"", — добавили в ведомстве.

Аукцион по продаже пакета РЖД со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года. Организатором выступает "ВТБ Капитал". Заявки принимаются с 8 августа по 15 ноября. Участником аукциона может стать компания, соответствующая ряду требований. Претендент с подачей заявки также должен внести задаток в размере 3,616 миллиарда рублей.

Об интересе к пакету РЖД в "Трансконтейнере" ранее заявляли ряд компаний, в том числе "Первая грузовая компания", компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым и уже владеющая 24,5% оператора, и группа "Дело". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает участие в аукционе РЖД по продаже 50% "Трансконтейнера", окончательное решение не принято, сообщил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях Восточного экономического форума.

Помимо РЖД и "Енисей Капитала" еще одним крупным акционером "Трансконтейнера" является ВТБ с пакетом 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.