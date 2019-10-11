МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Немецкий продуктовый ритейлер Metro ведёт переговоры с китайской компанией Wumei Technology Group Inc. о продаже ей своего бизнеса в Китае, который оценивается в 1,9 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.

"Партнёрство будет включать в себя продажу всей доли непрямого участия Metro в Metro China в пользу дочерней компании Wumei по стоимости предприятия (100%) примерно в 1,9 миллиарда евро", — говорится в сообщении. При этом, согласно предварительным условиям, Metro получит 1 миллиард евро, плюс к этому ритейлеру будет принадлежать 20% будущего совместного предприятия (СП). Сделка подлежит одобрению регуляторами.

В 2016 году немецкая Metro AG решила разделить бизнес на две публичные компании. В итоге Ceconomy AG занялась продажей электроники, а продуктовый бизнес ритейлера был выделен в отдельную публичную компанию под названием Metro. Штаб-квартира глобальной торговой сети продажи продуктов питания Metro находится в Дюссельдорфе. Компания работает в 35 странах, ее штат превышает 150 тысяч человек по всему миру.