МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Двое россиян были на борту грузового самолета Ан-72 на востоке Демократической республики Конго (ДРК), сообщило в субботу посольство России в этой стране.

"По сведениям Посольства Российской Федерации в Демократической Республике Конго, на борту потерпевшего крушение Ан-72 находились российские граждане: 1. Садовничий Владимир Владимирович, 07.02.1958 г.р.; 2. Шумков Виталий Степанович, 15.02.1955 г.р", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Посольство РФ отметило, что конголезские власти информировали дипмиссию, что продолжают вести поисково-спасательные работы.

Ранее управление гражданской авиацией ДРК сообщило, что самолет, который обеспечивал перевозки президента Демократической республики Конго Феликса Чисекеди, вылетел из аэропорта Гомы в 13.32 по местному времени (14.32 мск) в четверг и должен был приземлиться в Киншасе в 16.43 (18.43 по мск), однако спустя час после вылета самолет потерял связь с центом управления и пропал с радаров. В самолете было 4 пассажира и 4 члена экипажа. Позже было подтверждено крушение самолета.