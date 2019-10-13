МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. в октябре 2019 года в некоторых городах-миллионниках России стоимость аренды жилья начала снижаться. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные "ЦИАН", ощутимее всего цены упали в Казани, Челябинске и Екатеринбурге.

"Согласно подсчетам, из 15 исследуемых городов-миллионников устойчивый рост цен продемонстрировали только шесть, в остальных девяти речь идет об обратной динамике", — пишет газета.

Как сообщили аналитики изданию, собственникам все труднее становится быстро сдать жилье по высоким ставкам.

При этом спрос со стороны арендаторов сместился в сторону просторного жилья. Наиболее заметный рост цен на аренду квартир переместится на трехкомнатные предложения. Это обусловлено тем, что молодые семьи лишились возможности купить собственное жилье.

При этом "Авито Недвижимость" говорит только о замедлении роста цен аренды жилья в России. "Но в долгосрочной перспективе рост цен на аренду недвижимости продолжается. Согласно оценкам "Авито Недвижимость", сейчас снять однокомнатную квартиру в России стоит в среднем 16,05 тысячи рублей в месяц. Показатель на 1,3% выше уровня сентября и на 2,4% превышает значение октября прошлого года", — отмечает "Ъ".