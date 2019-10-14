МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении формирования фармацевтического холдинга Alium, доля консорциума инвесторов во главе с фондом в холдинге составила 23%, АФК "Система" — 26,3%, ВТБ — 38,5%, говорится в сообщении РФПИ.

"Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда, а также крупнейших ближневосточных фондов в партнерстве с АФК "Система" и банком ВТБ объявляет о завершении формирования холдинга Alium, созданного в результате объединения фармацевтических предприятий "Оболенское" и "Биннофарм", — говорится в сообщении.

"Доля консорциума инвесторов во главе с РФПИ в объединенном холдинге составила 23%, АФК "Система" — 26,3%, банка ВТБ — 38,5%. Alium обладает диверсифицированным продуктовым портфелем из 200 препаратов. Производственные мощности объединенной компании представлены четырьмя комплексами в Москве и Московской области", — добавляет фонд.