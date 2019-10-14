МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,7%, в сентябре — на 4%, пассажиропоток крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в сентябре остался на уровне прошлого года, следует из оперативных данных Росавиации.

"С начала года авиакомпании перевезли 98,72 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,7%", — говорится в сообщении ведомства.

Пассажирооборот в январе-сентябре увеличился до 247,6 миллиарда пассажиро-километров (+12,9%).

По оперативным данным, в сентябре текущего года российские авиакомпании перевезли 12,4 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%. Пассажирооборот достиг отметки в 31,46 миллиарда пассажиро-километров, что на 8% больше показателя сентября прошлого года.

"В сентябре 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 3,3 миллиона пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне сентября прошлого года. Авиакомпания S7 перевезла 1,4 миллиона пассажиров (+15%), "Россия" — 1,3 миллиона пассажиров (+2%), "Победа" — более 965 тысяч пассажиров (+44%). "Уральскими авиалиниями" в сентябре 2019 года воспользовались более 993 тысяч пассажиров (+2%)", — говорится в сообщении.