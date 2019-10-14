МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Синдика-О", которому принадлежал сгоревший в 2017 году крупный строительный рынок "Синдика" на МКАДе, взыскал около 766 миллионов рублей со страховой компании "ВТБ Страхование" (входит в группу "Согаз"), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд взыскал в пользу "Синдики-О" около 490 миллионов рублей страхового возмещения, более 15 миллионов рублей убытков и более 125 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, суд взыскал с ответчика еще около 136 миллионов рублей страхового возмещения в пользу Сбербанка. В своем иске "Синдика-О" требовала от "ВТБ Страхования" около 829 миллионов рублей.

Сбербанк привлечен к делу в качестве третьего лица, он является выгодоприобретателем по страховому договору, из которого вытекает данный спор. Ранее представитель Сбербанка заявил в суде, что банк полностью поддерживает иск.

Торговый центр "Синдика" неподалеку от московского района Строгино загорелся 8 октября 2017 года, общая площадь пожара достигала 55 тысяч квадратных метров, было эвакуировано более 3 тысяч человек, открытое горение удалось потушить только к утру следующего дня. Строительный рынок был застрахован в компании "ВТБ Страхование" на сумму 4,2 миллиарда рублей. Договор страхования включал в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе при пожаре.

Как пояснил в суде представитель истца, страховое возмещение было выплачено не в полном объеме, так как страховщик признал, что часть застрахованных объектов не погибла. В частности, это касается насосной станции, двух трансформаторных подстанций и локальных очистных сооружений. Между тем, по мнению истца, застрахован был единый комплекс, а сохранившиеся сооружения не имеют самостоятельной ценности. Ответчик иск не признал. Его представитель заявил, что размер возмещения определен, исходя из балансовой стоимости объектов с учетом амортизации и за вычетом стоимости годных остатков.

Пожар, случившийся в "Синдике", стал крупнейшим в московском регионе за последние годы. ТЦ "Синдика" контролируется холдингом "Синдика" бывшего президента Кабардино-Балкарии, члена Совета Федерации Арсена Канокова.