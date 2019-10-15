МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Основатель компании ABBYY Давид Ян вошел в совет директоров Forbes Russia, в его обязанностях — цифровая трансформация журнала, сообщили в пресс-службе издания.

В новом статусе Ян сменил Арманжана Байтасова, говорится в пресс-релизе. Последний присоединился к команде Forbes Russia в ноябре прошлого года, войдя в только что сформированный совет директоров.

"Современные медиа меняются в соответствии с требованиями цифровой эпохи: появляются новые каналы передачи информации, способы обработки и визуализации данных, модель доставки контента. Я рад принять предложение войти в совет директоров Forbes, чтобы участвовать в разработке новых проектов и форматов, в том числе с применением цифровых технологий, которые так важны для по-настоящему успешного бизнеса", — приводятся в пресс-релизе слова Яна.

Владелец Forbes Russia и член совета директоров Магомед Мусаев, как отметили в пресс-службе, убежден, что знания новых технологий, которыми обладает Ян, а также его успешный опыт глобального предпринимателя дадут мощный импульс развитию журнала.