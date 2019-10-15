МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста) официально стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, выступающего в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по силе дивизион), сообщается в пресс-релизе команды.

В нем отмечается, что Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие клуба. Он пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением, и оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами. Команда сохранила прежних партнеров, оказывающих поддержку клубу, и обрела новых. С сезона-2019/20 поддержку клубу окажут дочерняя компания корпорации Ростех "РТ-Капитал" и правительство Ростовской области.

"Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект", — отметил Вакуленко.

В структуру клуба вошел Сергей Городничук, известный по работе в ФК "Химки" и Российском футбольном союзе. Спортивным директором был назначен Виктор Панченко, а руководителем новых медиа – Станислав Меркис, работавший ранее в красноярском "Енисее".

"Первостепенной целью является создание крепкого, боеспособного коллектива, который сможет укрепить свои позиции на уровне ПФЛ с перспективой выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В 2020 году клуб перезапустит собственную футбольную школу, о чем представители СКА сообщат дополнительно", — отмечается в релизе.

Клуб, имеющий историческое отношение к армейским структурам, намерен продолжить курс на укрепление сотрудничества с министерством обороны. "Ростовский СКА для многих жителей нашего города – это больше, чем просто команда. Я уверен, что нынешние изменения в клубе дадут новый импульс его развитию. Со своей стороны, правительство Ростовской области относится к футбольному клубу СКА как к важной части донского футбола, и будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку армейцам", — сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.