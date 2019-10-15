МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Законопроект о едином платежном документе за услуги ЖКХ должен будет пройти первое чтение в осеннюю сессию, а в окончательном чтении закон, вероятно, примут в весеннюю сессию с учетом поправок, сообщил РИА Новости автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

Законопроект, внесенный группой депутатов в июне, предлагает ввести в России единый документ на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЕПД) вместо существующего в настоящее время множества квитанций. ЕПД снизит нагрузку на тарифы, повысит собираемость платежей и прозрачность расчетов, а также станет для граждан простым, удобным и понятным платежным документом, считают авторы законопроекта.

Газета "Известия" сообщила во вторник со ссылкой на проект отзыва кабмина, что правительство планирует поддержать законопроект.

"Мы ждем заключение правительства. Как только его получим, там есть процедура, есть срок, поэтому мы сейчас в этих технических и юридических процедурах находимся. Но я думаю, что затяжки не будет, потому что в целом мы с Минстроем проговорили, замечания Минюста сняли, поэтому все-таки рассчитываем, что оно скоро поступит, и в эту сессию мы уже хотя бы в первом чтении рассмотрим", — сказал Пахомов.

"Ко второму чтению будут поправки, которые будут раскрывать суть законопроекта, и мы сразу это планируем. Поэтому, я думаю, что второе и третье чтение уйдут на весеннюю сессию, потому что это существенные процедуры", — добавил парламентарий.

Что касается поправок, то, по словам Пахомова, они будут, в частности, прописывать ответственность за недосбор платы и паритетное распределение поступивших за ЖКУ средств. "В основном это технические (поправки), но они очень важны в раскрытии сути", — пояснил депутат.

Кроме того, сообщил зампред комитета, депутаты совместно с Минстроем еще будут обсуждать, что министерство сможет отрегулировать своими нормативными актами.