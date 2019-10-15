МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам первых девяти месяцев 2019 года увеличилась в годовом выражении на 15,8% — до 14,189 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 5,28 доллара против 4,49 доллара в 2018 году. Выручка J&J за отчетный период выросла на 0,2% — до 61,312 миллиарда долларов.

Чистая прибыль J&J по итогам третьего квартала также увеличилась — на 22,9% по сравнению с прошлым годом — до 4,833 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 1,81 доллара против 1,44 доллара в 2018 году. Выручка компании за квартал выросла на 1,9% в годовом выражении — до 20,729 миллиарда долларов.

Компания повысила свой прогноз по показателям за весь 2019 год. Так, ожидается, что объем продаж за год будет в диапазоне 83,7-84,2 миллиарда долларов, а не 82,4-83,2 миллиарда долларов, как ожидалось в июле. Скорректированная прибыль на акцию ожидается на уровне 8,62-8,67 доллара. Ранее J&J прогнозировала скорректированную прибыль на акцию на отметке 8,53-8,63 доллара.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.