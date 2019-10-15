ЯЛТА, 15 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России при рассмотрении предыдущей заявки "Яндекс.Такси" на покупку активов "Везет" сильно разошлась с компаниями в оценках по рынку, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев в рамках всероссийского семинара-совещания "Тарифное регулирование в 2019 году и задачи органов государственного регулирования на 2020 год".

"Наши оценки по рынку и компаний "Яндекс" и "Везет" сильно разошлись, они ссылаются на одни методики, мы ссылаемся на свои методики. Правда, наши методики подтверждены государственными органами и зарегистрированы в Минюсте, но тем не менее мы даем им возможность в свою защиту представить новые доказательства. Поскольку истекал 90-дневный срок рассмотрения… когда компании и мы проводили совещания, переговоры официальные, мы пришли к выводу, что действительно времени недостаточно и нужно дать им возможность", — сказал Артемьев.

Он пояснил, что и ФАС, и компаниям нужно время, чтобы выполнить расчеты.

"Яндекс.Такси" 15 июля объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за три года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ. Глава ФАС ранее в интервью РИА Новости рассказал, что не в восторге от этой сделки. Он уточнил, что сделка может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка, а если доля будет от 35% до 50%, то возможно предписание.

На прошлой неделе, 11 октября, стало известно, что "Яндекс" отозвал из ФАС ходатайство на покупку активов "Везет" и подал новое. Компания объяснила это изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК "Везет", в частности сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро".