МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" ввела ограничения на бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы еще шести российских аэропортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Аэрофлот" с 15 сентября ограничил бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов 18 городов РФ. До этого был ограничен доступ в бизнес-залы двух аэропортов. Впоследствии перевозчик снял ограничения в ряде аэропортов.

"Аэрофлот" с 16 октября меняет правила доступа участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов Геленджик, Магас, Нижневартовск, Грозный, Ханты-Мансийск, Иркутск", — говорится в сообщении.

"Проход в залы ожидания повышенной комфортности будет доступен только пассажирам, которые приобрели билет класса бизнес, и владельцам карт платинового уровня. Владельцам карт золотого уровня, купившим билеты класса эконом, будут автоматически начислены 3 тысячи миль", — добавили там.

В настоящий момент ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Архангельска, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска.

"Изменение условий правил доступа в залы повышенной комфортности обосновано экономической целесообразностью", — добавили в пресс-службе.