МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Российский лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приняла решение повысить стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию, почти в полтора раза. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя авиакомпании Елену Селиванову, в эту сумму будут включены расходы на регистрацию пассажиров в аэропортах.

Отмечается, что для такого шага поводом выступило решение Московского городского суда. Он 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретив "Победе" взимать с пассажиров дополнительный сбор в 25 евро за регистрацию на рейс авиакомпании на стойках аэропорта при вылете в Россию.

Селиванова пояснила, что рост цен на билеты начнется с начала зимней навигации 28 октября. К обычной цене билета прибавится еще 25 евро. По действующему курсу Банка России это около 1,8 тысячи рублей.

В пресс-службе перевозчика РИА Новости сообщили, что "авиакомпания "Победа" для исполнения решения Московского городского суда вынуждена включить в тариф стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах. С зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2019 года, "Победа" увеличит на 25 евро цены билетов на все рейсы из зарубежных аэропортов".

Там также отметили, что в 2018 году из-за аномального роста цен на авиатопливо расходы "Победы" выросли более чем на 30%. Чтобы не увеличивать цены авиабилетов, компания нашла решение в сокращении расходов на аэропортовое обслуживание и предложила клиентам регистрироваться самостоятельно онлайн. Сейчас более 90% клиентов "Победы" проходят онлайн-регистрацию и не оплачивают услугу регистрации агентом в аэропорту.

"Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. И мера, на которую мы вынуждены пойти по решению суда, убивает эту философию. Вместе с нашими клиентами мы победили в прошлом году негативное влияние роста цен на топливо и вместе нашли возможность сэкономить. К сожалению, нас заставили отказаться от этой общемировой практики, и вынуждают увеличить тарифы для всех клиентов, включив затраты на регистрацию в аэропорту, даже если они регистрируются самостоятельно онлайн", — процитировали в пресс-службе гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.

Средняя цена билета авиаперевозчика "Победа" в одну сторону на международных рейсах в прошлый зимний сезон составляла около 4500 рублей.