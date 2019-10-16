МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в январе-сентябре 2019 года увеличила консолидированную выручку на 17,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 89,8 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.

Объем консолидированной выручки группы в третьем квартале вырос на 19,3% в годовом выражении, до 34 миллиардов рублей.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр". АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.