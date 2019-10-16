МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минтранс РФ вместе с ФАС внимательно изучит ситуацию с повышением низкобюджетной авиакомпанией "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") стоимости билетов из-за рубежа, сообщил в ходе пленарного заседания в Госдуме замминистра транспорта Александр Юрчик.

Мосгорсуд ранее запретил платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах. "Победа" в среду заявила, что с 28 октября для исполнения решения суда включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах, в результате цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро.

"Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС и обязательно сделаем выводы и проинформируем вас о наших дальнейших действиях", — сказал Юрчик.

Он также отметил, что Минтранс не имеет права вмешиваться в ценообразование коммерческих предприятий, но обязан и должен вместе с ФАС следить за тем, чтобы авиакомпании не злоупотребляли своим правом устанавливать цены на билеты.

Как отмечала пресс-служба "Победы", в 2018 году из-за аномального роста цен на авиатопливо расходы лоукостера выросли более чем на 30%. Чтобы не увеличивать цены авиабилетов, компания нашла решение в сокращении расходов на аэропортовое обслуживание и предложила клиентам регистрироваться самостоятельно онлайн. По данным компании, сейчас более 90% клиентов "Победы" проходят онлайн-регистрацию и не оплачивают услугу регистрации агентом в аэропорту.

В пресс-службе ФАС РИА Новости также сообщили, что не видят причин вмешиваться в ситуацию с удорожанием билетов авиакомпании "Победа" из-за рубежа, пока та сохраняет доступную стоимость внутрироссийских перелетов и развивает маршрутную сеть внутри страны.

"Вмешательство ФАС не потребуется, пока "Победа" развивает внутреннюю маршрутную сеть, сохраняя доступные цены на внутрироссийских направлениях", — заявили в ФАС.

Регулятор также отметил, что рынок международных авиаперевозок находится в состоянии конкуренции и авиакомпании вправе изменять цены на полеты заграницу.

"При этом "выжимание" дополнительных сборов с пассажиров за исправление опечаток в билетах или при регистрации на рейс идет вразрез с политикой прозрачности и клиентоориентированности, проводимой группой "Аэрофлот", — добавили в ФАС.