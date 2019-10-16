МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" попросила выпустить из СИЗО под домашний арест своего заместителя гендиректора Владимира Александрова, обвиняемого в хищении 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"В связи с тем, что позиция ПАО "Аэрофлот" не была озвучена в суде первой инстанции, я хочу ее озвучить сейчас. Прошу изменить меру пресечения Александрову на домашний арест", — сказал представитель компании, которая признана по делу потерпевшей.

Прокурор в свою очередь заявил, что "не возражает" против перевода топ-менеджера под домашний арест.