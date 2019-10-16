МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России в январе-сентябре 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,1% и составил 1,1 миллиона единиц, следует из сообщения Росстата.

При этом в сентябре производство сократилось на 0,6% к сентябрю 2018 года, а к августу 2019 года — выросло на 14,2%, следует из статистики. Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Выпуск автобусов массой до 5 тонн вырос за девять месяцев на 60,5% — до 15,2 тысячи штук. В сентябре показатель вырос в 3,5 раза в годовом выражении, в месячном — на 56,3%.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн в январе-сентябре снизился на 44,8% — до 10,5 тысячи единиц. В сентябре показатель снизился на 55,4% к сентябрю 2018 года, а к августу 2019 года вырос на 25,2%, говорится в сообщении Росстата.

Выпуск грузовиков за обозначенный период снизился на 0,1% в годовом выражении, до 109 тысяч единиц. В сентябре этот показатель вырос на 5,7% в годовом выражении и на 12,4% по отношению к августу 2019 года, говорится в статистике ведомства.